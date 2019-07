Ein Wespenbussard in Pflege

In der Wildstation Landshut weilt derzeit ein seltener Gast: ein Wespenbussard. Sehr wahrscheinlich, so vermuten die Fachleute in Utzenstorf, sei der Vogel Opfer einer Kollision geworden. Am 10. Juni wurde der Patient «eingeliefert», der Unfall dürfte da aber schon einige Zeit zurückgelegen haben.