Eine Lohnerhöhung von 71 Prozent

Anderthalb Jahre ist Walter Sutter (SVP) nun im Amt. Als Gemeindepräsident von Langnau startete er mit einer Entschädigung von jährlich 35'000 Franken. So ist es im Personalreglement der Gemeinde festgeschrieben. Ab dem 1. Juni sollen es 60'000 Franken sein, wenn es nach dem Willen des Gemeinderates geht. Am kommenden Montag kommt die Teilrevision des Personalreglements in den Grossen Gemeinderat (GGR). Stimmt das Parlament zu, gewährt es dem Langnauer Gemeindepräsidenten also eine Lohnerhöhung von knapp 71 Prozent.

Es war aber nicht Walter Sutter, der mehr Geld verlangt hatte. Ausgelöst wurde die angestrebte Änderung durch eine Motion der Mitteparteien. Hans Ulrich Hofmann (BDP), Anton Rösli (FDP), Michael Moser (GLP) und Martin Kohler (EVP) hatten den von weiteren GGR-Mitgliedern unterschriebenen Vorstoss im März 2016 eingereicht.

Im Hinblick auf die Ende 2017 stattfindenden Gemeindewahlen wollten sie das Amt des Gemeindepräsidenten attraktiver machen. Denn es war klar, dass Bernhard Antener (SP) nach 24 Jahren nicht mehr antreten würde. Ziel müsse es sein, die Rahmenbedingungen in zeitlicher und finanzieller Hinsicht den aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen, schrieben die Motionäre.

Im August 2016 wurde ihr Ansinnen dann in der weniger verbindlichen Form eines Postulats vom Parlament als erheblich erklärt und als Prüfauftrag an den Gemeinderat überwiesen. Die SVP hatte sich in jener Debatte allerdings gegen eine Änderung gestellt. «Ohne Leidenschaft ist man in einem solchen Amt am falschen Platz», hatte ihr Sprecher Niklaus Blaser das Nein aus ihren Reihen begründet.

Andere gar im Vollamt

Nun hat der von der SVP dominierte neue Gemeinderat unter Sutters Leitung die Sache auftragsgemäss unter die Lupe genommen. Und er hat Reto Lindegger von Lexcentral Biel als externen Berater eingesetzt. Er soll die Langnauer bei der Überprüfung der Gemeinderatsorganisation und -struktur begleiten. Die Mitteparteien hatten nämlich auch verlangt, über eine Reduktion der heute neun Gemeinderatssitze nachzudenken. Eine Vernehmlassung zu dieser Frage soll gemäss den GGR-Unterlagen Anfang nächsten Jahres stattfinden.

Doch schon jetzt ist für die Exekutive klar, dass in Sachen Entschädigung für das Gemeindepräsidium «unmittelbarer Handlungsbedarf besteht». Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ähnlicher Einwohnergrösse — rund 10'000 Personen — habe gezeigt, dass einzelne gar in einem Vollamt geführt würden, etwa Worb, Zollikofen und Ittigen. Andere, mit deutlich weniger Einwohnern, würden die Funktion mit 50'000 bis 80'000 Franken pro Jahr entschädigen. Die Langnauer erwähnen in dieser Kategorie nebst Heimberg, Uetendorf und Schönbühl auch Kirchberg, wo seit 2013 für das Präsidium 50'000 Franken bezahlt werden. Die Gemeinde zählt knapp 6000 Einwohner.

«Angemessen»

Wenn der Langnauer Gemeinderat jetzt vorschlägt, den Lohn auf 60'000 Franken zu erhöhen, entspreche das hochgerechnet einem Jahresbruttolohn von 150'000 Franken. In Anbetracht der Verantwortung, die das Amt mit sich bringe, erscheint dies der Exekutive als «angemessen».

Es gehe nicht um den Lohn des aktuellen Amtsinhabers, sondern um das Amt im Generellen, betont der Rat.

Obwohl ein solches Amt nicht ohne Herzblut und Leidenschaft ausgeübt werden könne, müsse es «dem Aufwand sowie der Verantwortung entsprechend entschädigt werden», argumentiert der Rat und betont: Es gehe nicht um den Lohn des aktuellen Amtsinhabers, sondern um das Amt im Generellen. Schliesslich müsse dieses auch künftig mit einer beruflichen Tätigkeit vereinbar sein, «sodass sich geeignete Kandidaten zur Wahl stellen».

Als Bernhard Antener das Gemeindepräsidium 1994 übernahm, wurde er mit jährlich 24'000 Franken entschädigt. Auf Anregung von SVP-Parlamentarier Niklaus Blaser wurde 2009 eine Überprüfung vorgenommen, was zu einer Erhöhung führte. Die Gemeinderäte erhielten fortan nicht mehr 12'000 sondern 20'000 Franken pro Jahr. Und ab dem 1. Januar 2009 gestand die Politik dem Gemeindepräsidenten von Langnau jährlich 35'000 Franken zu.

Tiefes Lohnniveau

Als der jüngste Vorstoss in dieser Sache 2016 auf dem Tisch lag, äusserte sich der Gemeinderat skeptisch zu einer erneuten Erhöhung. Antener sagte damals gegenüber dieser Zeitung: «Es geht auch um die Gerechtigkeit in einem grösseren Kontext.» Das obere Emmental sei eine Region mit einem tiefen Lohnniveau. «Da stellt sich schon die Frage, ob es angemessen ist, die Entschädigung zu erhöhen.» Der Rat in alter Zusammensetzung überliess es dann seinen Nachfolgern, diese Frage zu beantworten.

