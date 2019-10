Eine Velostation ist nicht in Sicht

Seit einem Jahrzehnt geistert in den Köpfen einiger Langnauer die Idee herum, man könnte beim Bahnhof eine überwachte Velostation einrichten. Vor zwei Jahren sah es danach aus, als würde die SP mit einem erneuten Vorstoss in diese Richtung beim Gemeinderat offene Türen einrennen. 2017 wollte die Partei den Gemeinderat beauftragen, Verhandlungen aufzunehmen mit den SBB, damit in deren Güterschuppen eine solche Station eingerichtet und betrieben werden könnte.