Emmentalerin will 10 Triathlons nacheinander absolvieren

Wer den Keller von Eva und Hugi Hürlimann in Hasle betritt, sieht sofort: Da sind Profis am Werk. Gut ein halbes Dutzend grosse, graue Kunststoffboxen stehen hier. Alle ordentlich eingeräumt und sauber beschriftet. Eine Box mit Schwimmutensilien. Eine mit Velotrikots. Eine mit Laufsachen. Eine mit Verbandszeug und so weiter. Daneben stehen zwei runde, schwarze Transporthüllen. «Hier drin sind die Ersatzräder fürs Velo», sagt Eva Hürlimann.