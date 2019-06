Er brachte die Tour de Suisse nach Langnau

Schon als Bub hätte Ernst Kobel gerne ein eigenes Velo gehabt, daheim, im Steinengraben bei Bowil. Doch das konnte sich die Familie nicht leisten. Das Geld reichte bloss für das Fahrrad, mit dem der Vater auf die Büez fuhr, und für ein zweites Velo, das sich die Kinder teilen mussten.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen. Heute ist Ernst Kobel so etwas wie der «Mister Radsport Emmental»: Er hat in der Region weit über hundert Radrennen organisiert, sich als Funktionär in Vereinen und Verbänden einen Namen gemacht. Und er hat die Tour de Suisse ins Emmental geholt, 2008, als Langnau bereits einmal Startort war.

Wie ihm das gelang? Der bald 71-Jährige erzählt, wie er jeweils die Marketingkampagne von Appenzeller Käse an der Tour de Suisse leitete. Immer wieder hätten ihn die Tourverantwortlichen darauf angesprochen, «ob wir nicht mal etwas in Langnau machen möchten». Irgendwann sagte er zu und stellte ein OK zusammen. Ein Superanlass sei dieses Startwochenende 2008 gewesen, schwärmt Kobel, der damals OK-Präsident war, noch heute. Angesichts dieses Erfolgs kamen die Tourverantwortlichen später wieder auf die Langnauer zu. Und so gastiert die Tour de Suisse dieses Wochenende erneut für drei Tage in Langnau.

Vollzeitjob

Diesmal ist Ernst Kobel nicht mehr OK-Präsident, sondern Ehrenpräsident. Seine Aufgaben haben sich aber nicht gross geändert. «Ich bin dort, wo grad jemand gebraucht wird», sagt er. Er nimmt an Sitzungen und Begehungen teil, und wenn im Dorf an den Kandelabern die Festbeflaggung montiert wird, regelt er den Verkehr. Zudem holte er den Grossteil der Sponsorengelder herein. Seit Neujahr sei die Tour de Suisse für ihn ein Vollzeitjob, berichtet Kobel.

Umtriebig war Ernst Kobel auch als Unternehmer. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren baute der gelernte Bäcker-Konditor eine Firma auf, die Halbfertigprodukte – Fruchtaromen für Torten, Pralinen und Glacen – an Bäckereien, Konditoreien und Gelaterias lieferte. Vor fünf Jahren verkaufte er das Unternehmen, half aber bis letztes Jahr noch mit. Ende Jahr hat er sich nun ganz zurückgezogen. «So habe ich genügend Zeit für die Tour de Suisse.»

Frauenförderung

Während der Lehre als Bäcker-Konditor schwang sich Ernst Kobel jeweils morgens um halb sechs auf das Militärvelo des Lehrmeisters, einen Korb voller Brote am Rücken, einen weiteren hinten auf dem Gepäckträger. So fuhr er zu den Gasthöfen in der Region, um sie mit frischem Brot zu beliefern. Auch im Militär kam er zu den Radfahrern. Als er dann als 24-Jähriger genügend Geld verdient hatte, kaufte er sich ein eigenes Rennvelo, fuhr anschliessend zehn Jahre lang Amateurrennen.

Ernst Kobel bei der Tour-de-Suisse-Skulptur vor dem Langnauer Kirchgemeindehaus. Bild: Raphael Moser

1972 begann Kobels Karriere als Funktionär. «Ich wurde angefragt, ob ich helfe, den Veloclub Bärau wieder auf Vordermann zu bringen.» Er half im Vorstand, wurde Präsident. Und bald machte der Verein weitherum Schlagzeilen. Bärauer Fahrer wurden Schweizer Meister oder sogar Vizeweltmeister. Vor allem aber rief Kobel zahlreiche Radrennen ins Leben und führte diese zum Teil jahrzehntelang durch: das Radkriterium Langnau, das Bergrennen Bowil–Chuderhüsi, die WM der Bäcker und so weiter.

«Dann gibt es noch dieses hier», sagt Kobel, während er den Prospekt des Internationalen Frauencups über den Tisch schiebt. Der Cup ist eine Serie mit einem halben Dutzend Rennen, an denen Radfahrerinnen aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland teilnehmen. Der Frauencup läuft unter dem Patronat der IG Radsport Emmental, die Kobel, natürlich, ebenfalls präsidiert.

Familienbande

Für all die Rennen – das ist vielleicht das Faszinierendste – hat Kobel stets genügend Sponsoren überzeugen können. Das Erfolgsgeheimnis sei einfach, sagt der sportliche Mann mit den grauen Haaren. «Ich habe jeweils nicht mit Grossverteilern zusammengearbeitet, sondern stets mit dem lokalen Gewerbe.» Die Gewerbler konnten die Waren liefern und zeigten sich dafür mit Sponsoringbeiträgen erkenntlich.

«Etwas müssen Sie unbedingt noch aufschreiben», fügt Ernst Kobel am Schluss des Gesprächs an. «Ohne meine Familie» – die Frau und die beiden Töchter – «wäre das alles nicht möglich gewesen.» Seine Frau zum Beispiel hilft bei den Rennen, die er organisiert, in der Festwirtschaft. Jedes Mal. Und die jüngere Tochter arbeitet im Langnauer Tour-de-Suisse-OK mit. Als Vizepräsidentin.

