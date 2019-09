«Es hätte Tote geben können»

Vor dem Stadion herrschte Chaos. Ein Mob von Rapperswiler Anhängern warf brennende Pyros in Richtung der bereitstehenden Polizisten. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt, zwei von ihnen erlitten dauerhafte Gehörschäden.

Schockierende Aufnahmen

Einer der damaligen Rapperswiler Chaoten steht jetzt vor dem Regionalgericht in Burgdorf. Der junge Mann war in der Krawallnacht erst seit kurzem volljährig. Er hatte keine Vorstrafen und war auch Szenekennern nicht als Hooligan bekannt. «Ich weiss nicht, was an jenem Abend in mich gefahren ist. Ich habe einen Riesenscheiss gemacht», gibt er im Gerichtssaal zu Protokoll. Und immer wieder betont er: «Es tut mir unendlich leid.»

Im Gerichtssaal wird ein Video von den Ausschreitungen abgespielt. Man sieht darauf vermummte, dunkel angezogene Männer, die vor dem Stadion einen Gitterzaun umreissen wollen. Die Polizei drängt sie zurück, setzt Gummischrot ein. Die Vermummten flüchten in die Nähe der Rappi-Fancars neben dem Stadion. Dann kommen sie zurück, zünden Fackeln und Böller, schleudern diese in Richtung der Polizei. Auf der Videosequenz sind immer wieder laute Knalle zu hören. Die Pyros landen zum Teil nur wenige Meter neben Polizisten und Passanten. «Es ist Zufall, dass niemand getroffen wurde», wird Staatsanwalt Samuel Moser später sagen. «Wenn es dumm gelaufen wäre, hätte es Tote geben können.»

Das Leben geändert

Als die Polizei öffentlich nach den Chaoten fahndete, stellte sich der junge Mann den Behörden. Im Gerichtssaal zeigt er, welche Gestalt er auf den Videobildern ist. Er gibt zu, zwei brennende Seenotfackeln und zwei Knallpetarden geworfen zu haben. Damals, an jenem Abend in Langnau, sei er nicht Herr über sich selbst gewesen. «Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mir bewusst, was ich getan habe und dass ich irgendwann dafür bestraft werde.» Für ihn sei dieser Vorfall Grund gewesen, sein Leben zu ändern. Er hat inzwischen die Lehre abgeschlossen, hat einen festen Job und möchte bald eine höhere Ausbildung beginnen.

Dass es sich beim Vorfall um keine Bagatelle handelt, ist sich der Beschuldigte bewusst. «Ich schäme mich, wenn ich das Video sehe», sagt er. Und berichtet von Details, die Aussenstehenden zu denken geben. In den Rappi-Fancars, die zum Match nach Langnau gefahren seien, sei je ein Rucksack voller Petarden deponiert gewesen. Bereits während der Fahrt nach Langnau wurden die Fans offenbar informiert, dass sie die Pyros benutzen können. Auch deshalb wählt der Staatsanwalt deutliche Worte: «Sie wollten jemanden verletzen oder haben Verletzungen zumindest in Kauf genommen.» Er beantragt für den Beschuldigten deshalb eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten, die Hälfte davon unbedingt.