Familienunternehmen Leindotter

Das Feld sieht aus, als wäre es mit Unkraut überwachsen. Und als wäre es am Verdorren. Dabei gedeiht auf den 220 Aren neben der Strasse in der Ey bei Krauchthal alles so, wie es von Landwirt Thomas Vogt geplant war. Letzten Herbst hat er Felderbsen gesät, aus denen Rindviehfutter werden soll.