Flüchtlinge erhalten noch mehr Hilfe

Eine Frau erhält einen Brief, der in komplizierter Behördensprache verfasst ist. Die Geflüchtete versteht nicht, was die Sätze bedeuten. Die Welt hier ist eine andere als die in ihrer Heimat. Genau in solchen Fällen wenden sich Migrantinnen und Migranten an die Freiwilligen des Langnauer Vereins Interkulturell.