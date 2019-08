Für Bauern gebaut, von Touristen genutzt

50 Pickel und Schaufeln, dazu Hämmer, Schlegel und Bohrer. Das schaffte der 25-jährige Friedrich Stämpfli an, damit er am 1. August 1918 einen Grossauftrag in Angriff nehmen konnte. Er wollte von Wasen her eine Strasse auf die Lüderen bauen. «Der Materialtransport erfolgte über Rollwagengleise und Doppelspänner», steht im Buch, das zur 100-Jahr-Feier der Langnauer Bauunternehmung Stämpfli erschienen ist. Dank einem Darlehen von 6000 Franken konnte Bauführer Friedrich Stämpfli die nötigen Vorinvestition tätigen und sein erstes Bauprojekt in Eigenregie ausführen.