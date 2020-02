Für den Oberfan gibt es jetzt Wichtigeres als die Tigers

Es gab eine Zeit in Martin Leuenbergers Leben, da hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ja kein Heimspiel zu verpassen. Doch seit er in Biembach den Hof seiner Schwiegereltern übernommen hat und vor allem seit er Vater wurde, seien wichtigere Sachen in sein Leben gerückt. So begründet er gegenüber den Anhängern der SCL Tigers, weshalb er nach elf Jahren als Leiter der Fanszene zurücktritt.

Martin Leuenberger auf dem Hof in Biembach, den er von seinen Schwiegereltern übernommen hat. (Bild: Marcel Bieri)

Am Samstag, wenn er seinen 38. Geburtstag feiert und sein Club zu Hause gegen die ZSC Lions spielt, wird Leuenberger zum letzten Mal in offizieller Mission in der Fankurve stehen. Die Pauke werde er zwar weiterhin schlagen. Aber er wird nicht mehr das offizielle Gesicht der Tigers-Anhängerschaft darstellen. «Ich bringe die nötige Zeit für dieses wichtige und aufwendige Amt schlichtweg nicht mehr mit», erklärte er im Rücktrittsschreiben an die «liebe Tigerfamilie».

Leuenberger wird keine Sitzungen mit den aktiven Fanclubs und Gruppierungen in der Fankurve mehr leiten, keine Absprachen mit der Choreogruppe mehr treffen, nicht mehr die Verbindung zwischen Anhängern und Geschäftsleitung der Tigers darstellen und keine Medienanfragen mehr beantworten. Aber Martin Leuenberger wird weiterhin in der Ilfishalle anzutreffen sein, so oft es geht.

Die Emotionen

Auf einen Sitzplatz wechseln werde er erst, wenn er einmal nicht mehr gut stehen könne. «Ich könnte nicht still sitzen, würde die ganze Zeit hochspringen», sagt er. Man kann sich einen kribbelig-zappeligen Martin Leuenberger zwar nicht recht vorstellen. Im Gespräch wirkt er überaus ruhig und bedacht. «Es kommt aber schon vor, dass ich mich im Spiel verbal austobe», gesteht er.

Dann deckt auch er den Gegner mit unfreundlichen Voten ein oder kommentiert die Arbeit des Schiedsrichters wenig schmeichelhaft. Das gehöre einfach dazu, sagt er. Martin Leuenberger weiss: «Für viele mit privaten oder beruflichen Problemen sind Eishockeyspiele ein Ventil, das ihnen Gelegenheit gibt, ihrem Ärger Luft zu machen.» Auch er selber könne hier «total abschalten».