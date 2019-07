Für die Umfahrung Oberburg wird es eng

Klar ist: 418 Millionen Franken will der Kanton Bern in das Verkehrsprojekt «Emmentalwärts» investieren. Mit Bahnunterführungen, Lichtsignalanlagen und Busspuren soll der Verkehr durch die Stadt Burgdorf verflüssigt werden. Die von der täglichen Blechlawine am stärksten tangierte Gemeinde Oberburg würde mit einem 1,1 Kilometer langen Tunnel umfahren. Und in Hasle soll eine 850 Meter lange Strasse entlang der Bahnlinie zusammen mit einer Bahnunterführung für eine Beruhigung der Gemeinde sorgen.

Klar ist für den bernischen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektor Christoph Neuhaus (SVP), dass die Sanierung als Ganzes realisiert werden muss. «Ich wehre mich entschieden gegen eine Etappierung», hatte der Regierungsrat beim Start des Mitwirkungsverfahrens Anfang Mai betont. Nur das Gesamtprojekt biete die Sicherheit, nicht nach zwei oder drei Etappen in eine Sackgasse hineinzusteuern.

Minderheit will Minimum

Unklar ist hingegen, wie das Jahrhundertbauwerk im Emmental finanziert werden kann. Wohl setzt Neuhaus darauf, dass die Bundesmillionen letztlich fliessen werden. Entschieden ist dies aber noch nicht. Denn unter der Bundeshauskuppel gehen die Meinungen diametral auseinander: Der Nationalrat sagt Ja zu der vom Regierungsrat anvisierten Maximalvariante, der Ständerat hält nur eine abgespeckte Lösung für angebracht.

Das politische Pingpong zwischen den beiden Kammern begann im Frühjahr: Im März und im Juni dieses Jahres entschied sich der Nationalrat mit 128 Ja zu 57 Nein beziehungsweise 132 Ja zu 55 Nein dafür, das Gesamtprojekt in das Agglomerationsprogramm des Bundes aufzunehmen. Dies hätte zur Folge, dass sich die Eidgenossenschaft mit 92 Millionen Franken an den auf über 400 Millionen Franken bezifferten Baukosten beteiligen würde.

Im Gegensatz zur Umfahrung Oberburg ist etwa die Unterführung Buchmatt in Burgdorf unbestritten. (Visualisierung: zvg)

Eine Mehrheit im Ständerat unterstützte allein Massnahmen, die zu einer Verflüssigung des Verkehrs durch die Stadt Burgdorf führen würden, die Umfahrung Oberburg mit einem 1,1 Kilometer langen Tunnel hätte sie aber aus dem Programm kippen wollen. Folglich könnte der Kanton Bern nur mit einem Zustupf von 16 Millionen Franken rechnen.

Bundesrat will optimieren

In der Junisession hatte Nationalrätin Nadja Pieren (Kaltacker) namens der SVP-Fraktion betont, die Verkehrssituation im unteren Emmental könne «nur als Ganzes gelöst werden». Hierfür sprach sich auch Hans Grunder (BDP, Rüegsauschachen) aus. Das vorliegende Projekt sei baureif. Und: «Eine massiv billigere Lösung wird es nicht geben.» SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga meinte zwar, auch für Oberburg brauche es eine Lösung: «Das ist unbestritten.» Allerdings sei die Landesregierung zum Schluss gekommen, dass «der Teil Oberburg noch einmal optimiert werden sollte».

Niederlage für Stöckli

Schützenhilfe erhielt die Bundesrätin von der Verkehrskommission des Ständerates und der kleinen Kammer selbst. Obwohl sich der Berner Standesvertreter Hans Stöckli (SP, Biel) vehement für die Aufnahme des Gesamtprojekts ins Agglomerationsprogramm des Bundes eingesetzt hatte, konnte er nur eine Minderheit für sich gewinnen. 9 Ständeräte unterstützten den Antrag Stöckli, 35 schlugen sich auf die Seite der Kommission. Eine Woche später bestätigte der Nationalrat seinen Entscheid vom März und ging damit wieder auf Konfrontationskurs mit dem Ständerat.

Das jüngste Kapitel

Am Dienstag dieser Woche schrieb die Verkehrskommission des Ständerates das jüngste Kapitel im Fall «Emmentalwärts». Mit 7 zu 4 Stimmen sprach sich das vorberatende Gremium erneut gegen die Aufnahme der Umfahrung Oberburg ins nationale Agglomerationsprogramm aus. Jetzt geht das Geschäft wieder in die kleine Kammer zurück, die in der Herbstsession im September einmal mehr einen Entscheid fällen muss. Gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ständerat seiner bisherigen Linie treu bleiben wird.

Entscheidung im September

Gleiches wird in der grossen Kammer passieren: Zuerst tagt die Verkehrskommission, dann wird der Nationalrat noch einmal zum Agglomerationsprogramm Stellung nehmen müssen. Der Entscheid dürfte wieder zugunsten der Umfahrung Oberburg ausfallen. Das Hin und Her wird erst ein Ende haben, wenn die Einigungskonferenz die Köpfe zusammenstreckt. Diese setzt sich aus je 13 Mitgliedern von Stände- und Nationalrat zusammen. Ihr Entscheid ist dann massgebend. Eine Prognose ist zwar schwierig, ein leichtes Plus dürfte jedoch für die Umfahrung Oberburg und damit für ein Programm ohne Abstriche resultieren.

«Allein nur schwer finanzierbar»

Regierungsrat Christoph Neuhaus zeigte sich auf Anfrage überzeugt, dass sich das Bundesparlament letztlich auf die Seite des Emmentals schlagen wird. Das Projekt weise den nötigen Reifegrad aus und sei mit Blick auf die Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung dringlich. Sollten jedoch wider Erwarten nur die von Bundesrätin Sommaruga genannten 16 Millionen Franken bewilligt werden, könnte zwar die Etappe Burgdorf realisiert werden. Die Baukosten von 418 Millionen Franken für das Gesamtprojekt wären laut Neuhaus «für den Kanton Bern allein nur schwer finanzierbar».

Wird Baustart verzögert?

Bleibt die Frage: Hat der lange Schlagabtausch zwischen dem National- und dem Ständerat zeitliche Konsequenzen für den Baustart? Das Warten auf den Entscheid des Bundesparlaments habe «im Moment noch keine unmittelbare Konsequenz», sagt Neuhaus. Aktuell werde das detaillierte Bauprojekt schlussbereinigt, damit die öffentliche Auflage 2020 durchgeführt werden könne. Ein Jahr später soll das Projekt genehmigt sein, sodass 2022 die Baumaschinen auffahren könnten. Passieren kann dies nur, wenn der Grosse Rat dem Ausführungskredit zustimmt und nicht das Referendum gegen den Entscheid ergriffen wird.

Dies und jene Optik

Und noch etwas betont Regierungsrat Neuhaus: «Die Situation ist sehr zermürbend für das Dorf Oberburg und die Region. Das ganze Emmental wartet sehnsüchtig auf einen positiven Entscheid aus Bern.» Eine ganz andere Optik hatte da Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei ihrem Auftritt im Nationalrat. Mit Blick auf die schweizweit zahlreichen unbestrittenen Projekte im Agglomerationsprogramm sagte sie: «Jetzt wartet einfach die ganze Schweiz auf Oberburg.» (Berner Zeitung)