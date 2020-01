Gegen das gefrässige Reh setzen Jäger Hanf ein

Simon Salzmann ist Förster von Beruf und Jäger in der Freizeit. Zudem ist er Vorstandsmitglied des Jagd- und Wildtierschutzvereins Oberemmental und amtiert dort als Hegeobmann.

Das knabbernde Reh

Simon Salzmann ist also der Mann, mit dem Waldbesitzer Kontakt aufnehmen können, wenn sie feststellen, dass das Reh den jungen Weisstännchen zu stark zusetzt. Das macht das Tier, indem es sich an ihren Knospen gütlich tut.

Die Endknospe ist weg.

«So kommt die Weisstanne in ihrem Wachstum nirgends hin.»Förster Simon Salzmann

Bedient es sich an den Seitentrieben, kann die Tanne trotzdem wachsen. Knabbert das Reh aber die Endknospe, also die Spitze, der jungen Pflanze ab, wird aus ihr nie eine stolze Tanne. «Dann kommt sie in ihrem Wachstum nirgends hin», sagt Simon Salzmann.

Das Reh habe zudem die Eigenart, nie lange an der gleichen Pflanze zu fressen, sondern hier und dort nach Knospen zu picken. Schuld daran ist gemäss dem Jäger ein Bakterium, das das Reh über den Kot ausscheide. Dessen Ziel sei es aber, wieder gefressen zu werden, weshalb es schnell in die Endknospe aufsteige, weil dort die Chance am grössten sei, dass es gefressen werde. Indem das Reh stets von Pflanze zu Pflanze wechsle, schütze es sich davor.

Dieser natürliche Minikreislauf sorgt nun also dafür, dass Salzmann in einem Wald oberhalb des Dorfes Zollbrück ein unerfreuliches Bild präsentiert. Auf einer Waldlichtung sind Dutzende junger Weisstannen entsprungen. Aber ihre Perspektiven sind schlecht, die Endknospen sind weg.

Etwas Chuder genügt

Auf der anderen Seite der Strasse steht der Jungwuchs ebenfalls dicht an dicht. Dort haben aber bereits viele Weisstannen eine sichere Höhe erreicht, sodass ihnen das Reh nicht mehr schaden kann.

Diese Parzelle gehöre einem Waldbesitzer, «mit dem wir eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen», sagt Simon Salzmann. Das heisst: Der Landwirt wendet sich an den Jagdverein, wenn er merkt, dass die natürliche Waldverjüngung ohne Schutzmassnahme gefährdet ist.

«Viele meinen, ein Jäger sei nur während der Jagd zwischen 1. September und 15. November aktiv.»Jäger Simon Salzmann

Dann rücken die Jäger aus. Nicht mit der Flinte, sondern mit Hanffasern. «Viele meinen, ein Jäger sei nur während der Jagd zwischen 1. September und 15. November aktiv», sagt Salzmann. Doch sein Verein habe letztes Jahr 2500 Stunden Hegearbeit geleistet. Dazu gehöre dann etwa das «Chudere».

Und das geht so: Simon Salzmann zieht ein paar Strähnen aus einem Bündel Hanffasern, wickelt sie locker um die Endknospe eines Tännchens und – fertig.

Das Reh wolle das faserige Zeug nicht zwischen den Zähnen, erklärt der Förster. Es wird also auf die Leckerei verzichten. Andere schützen die Knospen mit blauen Kunststoff- oder Aluminiumkronen. Aber Salzmann bevorzugt natürliches Material.

Wo auch Chuder nicht hilft

Wenn das so einfach ist, warum wird die Weisstanne dann nicht überall so geschützt? Weil es verschiedene Waldbesitzer gibt: solche, die kaum recht wissen, wo sich ihre Parzelle befindet, und solche, die laut Salzmann keine Fremden im Wald wollen, selbst aber keine Zeit für Schutzmassnahmen wie das Chudere haben.

Allerdings: Im bergigen Gebiet um den Napf, wo die Wildschäden an den Weisstannen besonders gross sind, könnte laut dem Förster und Jäger auch mit einer grossflächigen Chuder-Aktion nichts erreicht werden.

Dort sei nicht das Reh, sondern die Gämse für die grössten Schäden verantwortlich. Diese lasse sich von ein bisschen Chuder nicht vom Fressen abhalten. «Und sie frisst auch die Rottannen», weiss der Förster. Ob die Jäger das Problem lösen können? Salzmann runzelt die Stirn: «Die Gämsjagd im Wald ist sehr anspruchsvoll und braucht viel Erfahrung.»