Gemeindepräsidentin ist still gewählt

Beatrice Kaufmann ist neue Gemeindepräsidentin in Zielebach. Weil sonst niemand kandidierte, wurde die Erwachsenenbildnerin still gewählt. Bislang war Kaufmann Vize-Gemeindepräsidentin. Nun übernimmt sie das Amt, das zuvor Hans-Ulrich Käser innehatte. Käser war zehn Jahre lang an der Spitze der Zielebacher Exekutive, wurde 2017 wiedergewählt. Im vergangenen August ist er verstorben.