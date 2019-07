Gemeinderätin tritt per sofort zurück

Sonja Bürki tritt per 14. Juli aus dem Wyniger Gemeinderat zurück. Sie leitet das Ressort Gesellschaft und Umwelt und sitzt seit Anfang 2017 als Vertreterin der Liste Gemeinsam für Wynigen (GFW) in der Exekutive. Doch weshalb nun dieser Rücktritt per sofort? Neuwahlen würden erst im Jahr 2020 anstehen. Der Rücktritt erfolge aus persönlichen Gründen, steht in der Mitteilung der Gemeinde.