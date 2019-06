Gleich lange Spiesse für die Kleinsten

Die Chancengleichheit aller fremdsprachigen Kinder ist das Ziel. Damit sie Deutsch können, wenn sie in den Kindergarten eintreten, sollen sie ab dem Alter von drei Jahren sprachlich gefördert werden. Denn gerade der Nachwuchs von bildungsfernen Familien, häufig aus anderen Kulturkreisen, hat ohne frühe Förderung oft ein Manko, wenn er in den Kindergarten eintritt. Dieses drohende sprachliche Defizit will nun neben dem Gemeinderat auch der Stadtrat vermeiden helfen.