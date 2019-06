GLP-Grossrat Grimm tritt ab – Ritter kommt

Der Burgdorfer GLP-Grossrat Christoph Grimm tritt Ende August als Kantonsparlamentarier ab. Wie seine Partei am Donnerstag mitteilte, will sich Grimm nach dreizehn Jahren im bernischen Grossen Rat auf die Burgdorfer Stadtpolitik konzentrieren.

Dort sitzt der 64-jährige Betriebswirtschafter und Handelslehrer seit 2016 im Gemeinderat und ist Burgdorfer Bildungsdirektor. Grimm gehörte früher zur Grünen Freien Liste und wechselte 2014 zu den Grünliberalen.

In der GLP-Fraktion wird Grimm ersetzt durch Michael Ritter. Auch er wohnt in Burgdorf und ist Lehrer. Der 47-jährige Deutsch- und Geschichtslehrer am Burgdorfer Gymnasium ist seit 2008 Mitglied des Burgdorfer Stadtparlaments und präsidierte dieses im vergangenen Jahr.