Halteverbot soll Verkehrschaos vor Schulhaus stoppen

Die Sicherheit der Kinder sei gefährdet. Dies schreibt die Gemeinde Hasle in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung. Grund dafür ist der viele Verkehr auf dem Friedhofweg sowie am Haslestutz. Schulbusse, Lehrkräfte und Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, sind die Schuldigen am grossen Verkehrsaufkommen.