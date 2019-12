Im Reich der Geschenke

Nicht mehr ganz die Jüngste, gehöre ich zu jener Generation, die am Sonntag noch für die Eltern am Kiosk Zigaretten kaufen und sich für den Rest des Geldes einen Zehnermocken «gänggelen» durfte. Damals stellte ich mir vor, wie schön es sein müsste, so einen kleinen Laden zu haben. Hinter der Theke stehen, Dinge aus dem Regal nehmen, den Preis in die Kasse tippen, Geld einnehmen und dabei mit der Kundschaft plaudern: Das war ein Ziel, das zu erreichen sich lohnte.