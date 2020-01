In der Bank wird die Schulbank gedrückt

«Es fehlt an Klassenzimmern und das schon seit längerer Zeit», sagt Marianne Etter. Dies, weil die Schülerzahlen der Rudolf-Steiner-Schule in Langnau in den letzten Jahren stetig angestiegen seien. Derzeit zählt der Standort 86 Jungen und Mädchen in den Klassen 1 bis 9, mit den Kindergärtlern und Spielgruppenkindern sind es über 100. «Wir können derzeit keine neuen Schüler aufnehmen, in der Unter- und Mittelstufe führen wir sogar eine Warteliste», so die Leiterin der Steiner-Schule in Langnau.