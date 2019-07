Käser Götschi geht neue Wege

Die Umsätze seien zwar nicht schlecht gewesen. Trotzdem dachten Martin und Therese Götschi darüber nach, ob mit anderen Öffnungszeiten in ihrem Käsereiladen mehr zu machen wäre. Eine Reduktion war für sie keine Option. «Das wäre der Anfang vom Ende», ist er überzeugt. Sie überlegten eher, länger offen zu halten. «Aber wir haben auch noch Kinder», sagt sie. Hinzu kam, dass sowohl die Käsevitrine als auch der Glasschrank für die Joghurt um die zwanzig Jahre alt waren und hätten ersetzt werden müssen. Und so gestaltete das Ehepaar den Laden komplett um.

Die linke Wand entlang steht heute eine Vitrine, die von unten bis oben gefüllt ist mit Milchprodukten. Alles, was in der Käserei Götschi hergestellt wird, und zusätzlich ein paar Käsespezialitäten umliegender Betriebe können den gekühlten Glasschränken in Selbstbedienung entnommen werden. In der Ecke rechts neben der Tür befindet sich ein Milchautomat. Hier können Kunden Glasflaschen unterstellen und Offenmilch beziehen.

Knackpunkt Scanner

Mehle aus der Dorfmühle finden sich auf einem Regal, ebenso Meringues, Essiggurken, -zwiebeln und verschiedene Gewürze, die zu einem Raclette gehören. Zwischen diesem Regal und dem Milchautomaten befindet sich ein Gerät, mit dem sich einige Kunden erst noch anfreunden müssen: ein Scanner. Denn wer den Laden betritt, wird seit dem 1. Juni von keiner freundlichen Verkäuferin mehr begrüsst. Die Kunden müssen nicht nur selber suchen, was sie nötig haben, sondern auch den Zahlungsvorgang selbstständig erledigen.

Der Strichcode jeden Artikels ist im Scanner einzulesen. Danach kommt die Frage, ob man mit Karte oder bar bezahlen will. Die bargeldlose Bezahlung funktioniert einwandfrei. Wer aber kein Kleingeld dabei hat, muss das Ganze entweder mit der entsprechenden Menge Joghurt passend machen oder nach der Bedienung klingeln. Denn durch den Schlitz im Deckel der Milchkanne fliesst kein Retourgeld zurück. «Wir haben auf Wechselgeld verzichtet, damit wir nicht so viel Bargeld im Laden haben müssen», sagt Therese Götschi.

Mit Video überwacht

Weder das Entwenden der angeketteten Milchkanne noch das Mitlaufenlassen von abgepacktem Trubschacher Bergkäse würde sich lohnen: «Der Laden wird mit Video überwacht», sagt Martin Götschi. Und ein Blatt an der Wand macht klar, dass ein Diebstahl zu teuren Einkäufen führen würde, abgesehen davon, dass das Ehepaar mit Anzeige droht. Diesbezüglich hätten sie denn bisher auch keine negativen Erfahrungen gemacht, sagt Therese Götschi und betont: «Wir vertrauen den Leuten in Trubschachen.»

«Wir vertrauen den Leuten in Trubschachen.»Therese Götschi

Sie kennt diese Leute gut. Das ist denn auch der einzige Wermutstropfen, den der neue Laden für sie hat: dass sie viel weniger in Kontakt kommt mit den Menschen. Vonseiten der Kunden habe es nicht nur positive Reaktionen gegeben. Die einen vermissten das bisherige volle Lebensmittelsortiment, die anderen täten sich schwer mit dem Bezahlsystem. Das versteht Martin Götschi: «Man muss sich erst an die Umstellung gewöhnen.»

Das Angebot wird gut genutzt

Aber auf der anderen Seite hörte er auch ausdrückliches Lob. Denn Götschis Ladenkonzept, das sie bisher einzig in einer Käserei am Zürichsee ähnlich gesehen haben, hat einen grossen Vorteil gegenüber früher: Jeden Tag, also auch Samstag und Sonntag, ist das Geschäft von morgens sechs Uhr bis abends 22 Uhr offen. Gerade nach Feierabend oder an Wochenenden werde das sehr geschätzt, sagt Martin Götschi. Und seine Frau fügt hinzu: «Wir sind erstaunt, wie gut das Angebot genutzt wird.»

Weitere Beiträge aus der Region Emmental (Berner Zeitung)