Klein, fein und frisch mit Fisch

Es ist Donnerstagmorgen, zwischen dem Kronenplatz und der Schnell-Terrasse stehen sechs Marktstände. Hier herrscht kein Gedränge, und weil es weder schneit noch regnet, lädt die gemütliche Stimmung zum Verweilen ein.

«Gönnen Sie sich doch einen Punsch, er ist gratis», fordert Vreni Hostettler auf, und ihr Mann Ueli erklärt mit einem breiten Lachen: «Wir feiern in diesem Jahr nicht nur Weihnachten, sondern so vieles mehr. Wir haben viele Gründe, mit unseren Kundinnen und Kunden anzustossen.» Im Verkaufswagen, in dem sie Fisch auf Eis gekühlt oder geräuchert feilhalten, beginnt Ueli Hostettler zu erzählen.