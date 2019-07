Kulinarischer Dauerbrenner

In der «Berner Zeitung» vom 29. Juli 1999 war zu lesen: «Ein Kulturmonat mit breitem Angebot für die Bevölkerung».

In dem Beitrag ging es um den Langnauer Kultursommer, der 1999 zum siebten Mal durchgeführt werden sollte. Das Programm sah vom Plausch-Fünfkampf über eine öffentliche Tanzprobe, verschiedene Konzerte und eine Skater-Party so manches vor. Auch Speis und Trank wurden in mannigfaltiger Weise angeboten. Unter anderem gab es «Chässchnitte», serviert von der Militärmusik Langnau.