Lauperswil im Emmental hat Ja- und Nein-Stimmen verwechselt

Selbst die Einwohner im emmentalischen Lauperswil staunten heute Montagmorgen, als ihr Wohnort auf der Abstimmungskarte zur Vorlage des Transitplatzes Wileroltigen als grüne Ja-Insel im roten Meer der Nein-Sager aufleuchtete. Konnte das wirklich sein, dass 410 Stimmberechtigte der konservativ tickenden Emmentaler Gemeinde für den auf dem Land umstrittenen Transitplatz der Fahrenden gestimmt hatten und nur 206 dagegen? So hatte es der Lauperswiler Stimmausschuss am Abstimmungsabend an die Zentrale in der Kantonshauptstadt Bern durchgegeben.