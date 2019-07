«Leader von morgen»

Motivation, Durchhaltewille, ungeliebte Tätigkeiten: Dies und mehr kam zur Sprache, als an der Lehrabschlussfeier der technisch-industriellen Berufe Emmental-Oberaargau in Langnau fünf Absolventen interviewt wurden. Aber auch die Meinung, dass man durchaus einmal bewusst etwas sein lassen könne. Einer, der das in nächster Zeit wohl nicht tut, ist Formenbauer Alexander Reto Grossniklaus von der HMF Formenbau AG in Utzenstorf. Er vertritt die Schweiz in Kürze an der Berufsweltmeisterschaft im russischen Kasan und gab den Anwesenden einen Ausblick auf dieses Abenteuer.