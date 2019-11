Malen ohne Ziel

Der Langnauer Kunstmaler Markus Waber ist in seiner Vielseitigkeit schwer zu fassen. Genauso wenig wie sein stupendes Werk. Eine Retrospektive seiner Bilder und Skizzenbücher ist bis zum 1. Dezember im alten Bärensaal in Langnau ausgestellt. Fast fünfzig Werke hängen an den Wänden, liegend auf einem Podest oder mittels einer speziellen Vorrichtung sogar in den Fenstern des alten Bärensaals.