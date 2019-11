Mehr Dorfcharakter

An den Wochenenden vom 29. November bis 1. Dezember und 6. bis 8. Dezember findet in Trubschachen der Kambly-Weihnachtsmarkt statt. Dieses Jahr wartet er mit einer Neuerung auf: Die 30 lichtgeschmückten Chalets sind nicht mehr entlang der Fabrikation aufgereiht, sondern rund um das Kambly-Erlebnis. So entstehe «ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf», kündigt das Biskuitunternehmen an.