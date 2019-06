Mehr Steuern eingenommen

Die Heimiswilerinnen und Heimiswiler haben an der Gemeindeversammlung einstimmig Ja gesagt zur Rechnung 2018. Diese schliesst im allgemeinen Haushalt mit einem Plus von 540'000 Franken ab. Hätte die Gemeinde keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt, wäre das Plus sogar noch deutlich höher.