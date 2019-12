Mit einem Lächeln zum selbst geblasenen Weinglas

Daniel Burkhalter arbeitet mitten in einem Sammelsurium aus Glasobjekten und Glasstäben. Hitze staut sich im Raum, die von den 1800 bis 2600 Grad heissen Flammen stammt. Er nimmt einen Glasrohling, der eine ovale Ausbuchtung hat und auf einer Seite geschlossen ist. Das Teil sieht aus wie eine Glühbirne, nur mit dickeren Wänden und ohne die schöne Kuppe. Burkhalter schmilzt zwei Glasrohre daran an, was die Öffnung schliesst, und beginnt sie gegeneinander zu verdrehen. Das heisse Glas leuchtet orange, es beginnt seine Form völlig zu verändern, Funken sprühen.