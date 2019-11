Mit Konzentration und exakten Schlägen

Die ganze Schulanlage Signau erbebte am Sonntagmorgen unter lautstarken, rhythmischen Trommelschlägen. 80 junge Tambouren spielten sich ein, bevor sie vor einer strengen Jury um eine gute Benotung kämpfen sollten. Am Nachmittag dann traten sie in Sektionen, das heisst in Gruppen von fünf bis zehn Spielern, unter der Leitung eines Dirigenten nochmals auf. Die Trommler und ihre Leiter waren zum Tambourenwettkampf des Verbandes Bernischer Jugendmusiken (VBJ) zusammengekommen.