Musikalische Hommage an Langnau

Schon die Ankündigung des Klavierduos Lisbeth Kobel und Iris Gerber Ritter tönt vielversprechend: In ihrem Konzert würden sie das Klavier «bearbeiten, kitzeln, tupfen, und bespielen», heisst es im Programm. Das lässt Fragen offen.

Kein bekannter Komponist wird interpretiert, nicht exakt nach Noten gespielt, wenn die beiden Freundinnen Iris Gerber und Lisbeth Kobel am Sonntagvormittag ihr gemeinsames Konzert geben. Sie werden ihr eigenes, gemeinsam komponiertes Stück vierhändig auf einem Klavier vortragen, und zwar in Kombination von Sprache und Musik. Sprechgesang also, so etwas wie Rap? «Nein», wehrt Ritter ab, «kein Gedicht, keine Geschichte, wir singen Adressen, Strassen und Hausnummern in und um Langnau, und zwar im ¾-Takt.»