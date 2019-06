Nach dem Leiter geht auch die Präsidentin

Die Nachricht des Abends kam ganz am Ende, ganz nebenbei. Sandra Lambroia wird ab kommendem Jahr den Sozialdienst Region Trachselwald nicht mehr präsidieren. Die SP-Gemeinderätin aus Huttwil tritt zu den anstehenden Neuwahlen des Verbandsrats nicht mehr an. Dies teilte sie anlässlich der Verbandsparlamentsversammlung des Sozialdienstes in Rohrbach mit. Noch während der Versammlung stellte sie klar: «Ich gehe nicht aus Frust.» Sie habe in Zukunft andere Projekte, die sie angehen möchte.