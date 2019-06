Neue Co-Leitung in der Anästhesie

Patrick Wettstein war bisher ad interim als Chefarzt Anästhesie am Spital Emmental tätig. Per 1. Juli 2019 hat ihn der Verwaltungsrat nun zum Chefarzt und Co-Leiter der Anästhesie befördert. Gleichzeitig wurde auch Frank Loose in die gleiche Position ernannt. Er ist der künftige Leiter des neuen Zentrums für ambulante und kurzstationäre Chirurgie (ZAC).