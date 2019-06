Post bringt Kunden ins Schwitzen

Wer sich derzeit etwas länger in der Poststelle Burgdorf aufhält, dem kleben die Kleider bald einmal so fest am Körper wie Briefmarken an Umschlägen: Die Klimaanlage ist defekt, die Lamellen vor den Fenstern schützen kaum vor dem Sonnenlicht. Ein Leser (Name der Redaktion bekannt) berichtet nach seinem schweisstreibenden Besuch aufgebracht: «Ich war völlig nassgeschwitzt, fix und fertig. Diese Hitze war eine Zumutung, mir wurde richtig schwummerig vor Augen.» Wenn er gewusst hätte, dass sein Anliegen so lange dauerte, «hätte ich dasselbe gemacht wie die meisten, die während dieser halben Stunde das Lokal betraten: auf dem Absatz gewendet».