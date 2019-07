Rauch über der Reithalle

Wenn die Berufsfeuerwehr Bern auffährt, gibt es meist – wie vor einer Woche beim Brand eines Bauernhauses in Alchenstorf – ein grosses Feuer zu löschen. Zum Glück war dies am Donnerstagmorgen in Burgdorf nicht der Fall. Um 6.50 Uhr sei der Kantonspolizei Bern eine starke Rauchentwicklung an der Wynigenstrasse gemeldet worden, sagte Mediensprecher Dino Dal Farra auf Anfrage. Die sofort ausgerückte Feuerwehr Burgdorf und die Berufsfeuerwehr Bern hätten den Brandherd in der hauptsächlich aus Holz gebauten Reithalle lokalisieren und das Feuer rasch löschen können. Sämtliche sich im Gebäude befindlichen Pferde seien ins Freie geführt worden und folglich unverletzt geblieben. Nach dem Brand waren die Feuerwehren noch mit dem Entlüften der Halle beschäftigt. Warum ein Feuer ausbrechen konnte, werde jetzt von den Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern untersucht, erklärte Dal Farra.