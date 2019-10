Ruhige Nächte dank einem Tipp

Regina Biefer sitzt in ihrem Lieblingscafé, liest eine Tageszeitung. Lange hat sie sich eine solche Pause kaum gegönnt. Einerseits war da die ständige Sorge, dass ihrer Mutter etwas zustossen könnte. Andererseits nahm die Pflege der Mutter, die sie sich mit ihrer Schwester Eva Schenker teilte, viel Zeit in Anspruch. Wobei Pflege vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist. «Meine Mutter ist körperlich fit, sie leidet jedoch an Demenz.» Während des Tages kam zwar regelmässig die Spitex, und auch der Mahlzeitendienst wurde in Anspruch genommen; es waren vor allem die Nächte, die Regina Biefer und ihrer Schwester an den Kräften zehrten.