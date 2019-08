Sie übergeben ihre Bäckerei

Es ist viel los an diesem späten Dienstagmorgen in der Bäckerei/Confiserie/Tea-Room Brioche in Kirchberg. Ganz offensichtlich ist der Laden beliebt. Umso erstaunlicher das Gerücht das in letzter Zeit die Runde machte: Die Bäckerei werde bald schliessen, wurde gemunkelt. Der Geschäftsinhaber und Konditormeister Hermann Woodtli und seine Lebenspartnerin Isabella Weber widersprechen dem Dorfgespräch. Das Geschäft wird nicht geschlossen.