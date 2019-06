Sie wollten nicht auf der Seite stehen

«Anleitung zu weiblichen Arbeiten, Unterstützung dürftiger Familien und Personen in Natura und durch Geld. Gegründet 1841.» Diese Zeilen hat Gemeindeschreiber Jakob Zuber anno 1912 niedergeschrieben, als er einen «Bericht über das Unterstützungswesen der Gemeinde» verfasste. Er meinte den Frauenverein Sumiswald. Woher der Mann das Gründungsjahr hatte, ist unbekannt. Die Frauen selber gingen immer davon aus, dass ihr Verein 1844 gegründet wurde. Und so feierten sie 1994 dessen 150-jähriges Bestehen. In der dazu veröffentlichten Jubiläumsschrift sind die Zeilen von Jakob Zuber abgedruckt.