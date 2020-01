Sie zieht in eine Minivilla auf dem Campingplatz

Eigentlich wäre die Distanz nur etwas mehr als einhundert Meter. Gemeint ist die Strecke von der Einfahrt zum Campingplatz Mettlen bis zum Stellplatz. Doch es dauert, bis die Minivilla auf Rädern am vorgesehenen Standort ankommt. In Gohl, weit hinter Langnau, strahlt die Sonne, als der Lastwagen mit Tieflader aus der polnischen Stadt Szczecin mit dem grossen Mobilehome vorfährt. Rund 1000 Kilometer und drei Tage hat Fahrer Danie Wachowiak hinter sich, als er sich ans Abladen macht. Für die Handvoll Männer und eine Frau, die auf die acht Tonnen schwere Ladung warten, steht jetzt trotz frostiger Temperaturen schweisstreibende Arbeit an. Es gilt, das über zehn Meter lange und ziemlich breite Mobilehome auf besagten Stellplatz zu manövrieren. Theodor Bracher, der Betreiber des Camping Mettlen, ist angespannt: «Es wird knifflig.»