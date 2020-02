So darf Sie Ihr Arbeitgeber überwachen

In der Brauschüür Zollbrück wurde das Personal kurze Zeit unzulässig überwacht. Stellt sich die Frage: Was darf der Arbeitgeber?

Grundsätzlich gilt: Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Angestellten am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt werden.

Was ist mit Überwachung überhaupt gemeint?

Alle technischen Systeme (optisch, akustisch, elektronisch etc.), durch die einzelne oder mehrere Tätigkeiten oder Verhaltensweisen von Arbeitnehmerinnen erfasst werden können. Also unter anderem Kameras, Mikrofone, Ortungssysteme oder Programme, mit denen der Arbeitgeber die Aktivitäten der Arbeitnehmenden am Computer überwachen kann. Die Erfassung der Arbeitszeit oder elektronische Badges zählen hingegen nicht als Überwachung.