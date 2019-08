«So schön, dass alles Herumnörgeln aufhört»

NZZ, 20. August 1983

«Die Lüdere-Chilbi ist ein Anlass, wie es ihn im Unterland, bei uns drüben in Zürich, in dieser friedlichen Ruhe und fröhlichen Heiterkeit nicht gibt. (...) Statt Betriebsamkeit herrscht Gelassenheit: ‹I ha d Wuche dür gnue gwärchet, auso bruchen i am Sunnti nid o no.› Die Lüdere-Chilbi ist kein Folklore-Treffen, daher keine Aufregung, keine Hektik und keine falschen Töne. Die Emmentaler sind unter sich.