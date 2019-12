Spieglein, Spieglein an der Strass’

Die Geschichte beginnt vor über zwanzig Jahren, vielleicht, so genau weiss das niemand mehr, sogar schon vor über dreissig Jahren. Seit dann stand an der Hauptstrasse in Alchenflüh ein Spiegel am Strassenrand. Er verbesserte die Sicht für jene Verkehrsteilnehmer, die vom Franz-Schnyder-Weg auf die Hauptstrasse einbiegen wollten.