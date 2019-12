Sport braucht Raum

«Die Sporthalle ist zwar in einem guten Zustand, jedoch ist das Raumangebot zu knapp.» Aus diesem Grund habe der Gemeinderat im Herbst 2018 die Erarbeitung eines Gemeindesportanlagenkonzepts in Auftrag gegeben, sagt der Koppiger Gemeindeverwalter Peter Kindler auf Anfrage. Im letzten Februar fand ein Workshop statt, an dem Vereine, die Schule und andere Benutzergruppen teilgenommen haben. Bei dem Konzept wurden nicht nur die Sporthalle, sondern auch das Schwimmbad und der ganze Bewegungsraum rund um Koppigen miteinbezogen.