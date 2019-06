Ständerat lehnt Umfahrung Oberburg ab

Diese werden auf insgesamt 226 Millionen Franken veranschlagt. Davon sollen nach dem Willen des Nationalrats 77 Millionen Franken im Rahmen des Agglomerationsprogramms Burgdorf bereitgestellt werden.

Der Ständerat lehnte diesen Kredit am Dienstag ab. Die Umfahrung erfülle die Anforderungen für eine Finanzierung nicht, sagte Kommissionssprecher Claude Janiak (SP/BL). Es weise auch ein sehr schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf, weil es nur gerade in Oberburg Auswirkungen habe.

Janiak erinnerte daran, dass in Burgdorf bereits die Sanierung der Ortsdurchfahrt unterstützt werde. Damit werde das grösste Problem in der Agglomeration gelöst, sagte Sommaruga. Es sei aber unbestritten, dass es auch in Oberburg eine Lösung brauche. Nach Einschätzung der Fachleute des Bundes sei das vorliegende Projekt aber noch nicht ausgereift.

Berner Lobbying

Der Berner SP-Ständerat Hans Stöckli sah das anders. Gemäss einer Kosten-Nutzen-Analyse schneide das Projekt sehr gut ab, argumentierte er. Die Vorhaben in Burgdorf und Oberburg seien nur als Paket sinnvoll. Die Umfahrung Oberburg werde von allen Emmentaler Gemeinden unterstützt. Dieses sei baureif, es liege inzwischen schon ein Bauprojekt vor.

Der Ständerat lehnte die Umfahrung Oberburg jedoch mit 35 zu 9 Stimmen ab. Vom Tisch ist das Projekt damit aber noch nicht. Die Vorlage geht nun nämlich zurück an den Nationalrat, der sich mit grosser Mehrheit dafür ausgesprochen hatte. Das intensive Lobbying des Kantons Bern liess auch im Ständerat Zweifel aufkommen. Ein Ordnungsantrag, die Vorlage im Licht der neuen Informationen noch einmal von der eigenen Kommission diskutieren zu lassen, scheiterte jedoch mit 26 zu 15 Stimmen.