«Steiner Häumu war ein klassischer Dorfpolizist»

Wilhelm Steiner rauchte nie Zigaretten. Das betonte er einst gegenüber der «Wochen-Zeitung». Einer Blauband-Brissago war er aber während Mussestunden nicht abgeneigt. So reservierte er sogar für einen Flug in die Ferien einen Platz im Raucherabteil. Als die anderen Passagiere zu paffen begannen, zündete auch er sich seine Brissago an. Bald schon wurde er aber von einer Stewardess gebeten, das Rauchen sein zu lassen. Der starke Rauch des Stumpens hatte das Alarmsystem des Flugzeugs aktiviert.