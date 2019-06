Streit um Umfahrung Oberburg geht weiter

Der Ständerat hatte sich vergangene Woche gegen die Umfahrung Oberburg ausgesprochen. Als Gründe wurden das «schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis» und der «ungenügende Planungsstand» genannt. Nun ist das Geschäft zurück in den Nationalrat gekommen. Dieser hat mit 132 zu 55 Stimmen an der Umfahrung Oberburg festgehalten.

Das Projekt führe zu einer grossen Entlastung und mehr Sicherheit, sagte Nadja Pieren (SVP/BE). Die Planung erlaube den Baubeginn im nächsten Jahr. Am Stichtag Ende 2016 sei das aber nicht der Fall gewesen, hielt Thomas Hardegger (SP/ZH) dagegen. Für diese Runde sei das Projekt damit nicht beitragsberechtigt. Alles andere sei unfair gegenüber jenen Projekten, die nicht berücksichtigt worden seien.

«Nicht ausgereift»

FDP-Sprecher Kurt Fluri (SO) sprach sich für die Umfahrung Oberburg aus, um die Differenz zum Ständerat aufrecht zu erhalten. So könne sich dessen Kommission noch einmal eingehend mit dem Projekt befassen.

Es sei unbestritten, dass es in Oberburg eine Lösung brauche, sagte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Das Vorhaben sei aber noch nicht ausgereift und müsse optimiert werden. Grosse Projekte würden aus diesem Grund regelmässig etappiert. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Burgdorf wird mit dem aktuellen Agglomerationsprogramm mit knapp 19 Millionen Franken unterstützt.

Warten auf Oberburg

Mit den Agglomerationsprogrammen soll die Verkehrssituation rund um die grossen Städte verbessert werden. Drei Viertel der Bevölkerung lebe in Städten und Agglomerationen. Der Bund beteiligt sich je nach Gesamtwirkung mit 30 bis 50 Prozent an der Finanzierung von Verkehrsprojekten.

Die Vorlage geht nun zurück an den Ständerat. Die Differenz verzögert die Beiträge bis im Herbst. In der ganzen Schweiz warteten nun Agglomerationsprogramme auf Oberburg, stellte Sommaruga fest.

Emmentalwärts

Der Kanton Bern will die Verkehrsprobleme im Raum Burgdorf-Oberburg-Hasle mit dem Projekt «Emmentalwärts» lösen. Dieses besteht aus Umfahrungen, Bahnunterführungen, Busspuren und weiteren Massnahmen. Die Gesamtkosten werden auf rund 418 Millionen Franken geschätzt. Die wichtigste Massnahme in Oberburg ist der Bau einer 1,5 Kilometer langen Umfahrungsstrasse, ein Grossteil davon soll in einen Tunnel verlegt werden. Als Anschluss an die Umfahrung sind zwei neue Kreisel geplant.

