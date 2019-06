Studenten bauen Burgdorf neu

Kleine Holzpavillons reihen sich am Ufer der Emme aneinander. Hinter der Burgdorfer Badi könnten die sogenannten Minimal Houses dereinst stehen. Kleine Häuser also, deren Bewohner nur vorübergehend dort leben. Wohnraum für die digitalen Nomaden, die an keinen fixen Ort gebunden sind, die mit ihren Laptops überall arbeiten können. Auch in einer Kleinstadt im Emmental mit Blick aufs Wasser.