Tänze, Lieder und Sonnenschirme

In Langnau findet am Wochenende nicht nur das Bernische Trachtenfest statt, sondern gleichzeitig auch das Schweizerische Volkstanzfest. Die Trachtenleute aus allen Regionen der Schweiz eröffnen ihr Festwochenende am Samstag um 13 Uhr mit einer grossen Polonaise, bei der alle mitmachen können. Die einen formieren sich auf dem Platz vor dem Sekundarschulhaus, die andern in der Ilfishalle.