Thomas Kämpfer demissioniert

Der parteilose Gemeinderat von Dürrenroth, Thomas Kämpfer, hat seine Demission als Exekutivmitglied und Präsident der Baukommission und der Kommission Ortsplanungsrevision per Ende 2019 eingereicht. Der Rücktritt geschehe aus familiären Gründen. «Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung mit grossem Bedauern vom Rücktritt Kenntnis genommen», sagt Gemeindepräsident Andreas Minder auf Anfrage. Kämpfer ist derzeit in seinem dritten Amtsjahr. Seine Nachfolge ist noch nicht geregelt.