Festwirtschaft, Konzerte, Marktstände: Der Start der Tour de Suisse soll in Langnau zu einem grossen Volksfest werden. Nicht nur für die Einheimischen. 1500 Hotelbetten dürften in der Region übers Wochenende pro Nacht gebucht werden, wie die Organisatoren schätzen. Es wird also jede Menge Leute auf den Strassen haben. Am Abend des 14. Juni werden Markt und Festwirtschaft eröffnet. An jenem Tag, an dem in der ganzen Schweiz die Frauen für die Gleichstellung auf die Strassen gehen.