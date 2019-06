Umfahrung Oberburg kommt nicht bei allen an

418 Millionen Franken will der Kanton Bern in das Verkehrsprojekt Emmentalwärts investieren. Mit Bahnunterführungen, Lichtsignalanlagen und Busspuren soll der Verkehr durch die Stadt Burgdorf verflüssigt werden. Die von der täglichen Blechlawine am stärksten tangierte Gemeinde Oberburg würde mit einem 1,1 Kilometer langen Tunnel umfahren.